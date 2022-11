Während in Deutschland darüber diskutiert wird, wie das Errichten von Windrädern vorangetrieben werden kann, will Frankreich mehr Tempo beim Bau neuer Atomkraftwerke machen. Das Kabinett in Paris berät dazu an diesem Mittwoch über einen Gesetzentwurf, der Verfahrensabläufe vereinfachen und damit Zeit sparen soll.