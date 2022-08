Mit einem Energiesparplan will die Bundesregierung in der Energiekrise den Stromverbrauch in Deutschland senken. Ab Donnerstag treten für ein halbes Jahr verschiedene Maßnahmen in Kraft.

Spanien hat es bereits vorgemacht, um fast vier Prozent sank der Stromverbrauch des Landes in der ersten Woche nach Inkrafttreten. Auch deswegen sind die Hoffnungen groß. »Jeder Beitrag zählt«, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck, der zwei Verordnungen vorstellte : eine kurzfristige Maßnahmenliste ab dem 1. September und eine mittelfristige, die ab dem 1. Oktober gelten soll. Letztere muss der Bundesrat noch absegnen.