In der deutschen Metallindustrie laufen die Öfen auf Hochtouren – noch. Denn die Energiekrise sorgt bei Industrieunternehmen für Verunsicherung. Auch bei der Firma Bögra in Solingen. Das Unternehmen stellt Metallbauteile für Automobile und Nutzfahrzeuge her – und verbraucht dabei jährlich mehr als fünf Millionen Kilowattstunden Strom.

Tobias Linser, Bögra Technologie GmbH:

»Dazu kommen noch mal über 500.000 Kilowattstunden Gas, die wir hier in der Gießerei verbrauchen. Die Energiekosten im Vergleich zu heute würden sich ab Oktober für uns um das fünf- bis sechsfache steigern oder gesteigert werden. Und da haben wir das Problem, diese Kosten einfach eins zu eins auch weiterzugeben an unsere Kunden. Das ist nicht vermittelbar.«

Um Energie und damit Geld zu sparen, will der Betrieb seine Fertigung umstellen und vermehrt auf Kurzarbeit setzen. Sollten diese Sparmaßnahmen nicht ausreichen, erwägt der Betrieb eine Verlegung der Produktion ins Ausland.

Tobias Linser, Bögra Technologie GmbH:

»Momentan kooperieren wir schon teilweise mit einer verlängerten Werkbank in Tschechien und haben auch strategische Kooperationen mit einem indischen Unternehmen. Wenn wir bis Ende des Jahres sehen würden, dass es nicht zu einer signifikanten Verbesserung kommt, beziehungsweise auch zu einer, aus unserer Sicht, extrem notwendigen Energiepreisdeckelung, würden wir mit der Umlagerung der Fertigung beginnen.«

Viele Firmen können die steigenden Kosten für Energie nicht einfach eins zu eins an ihre Kunden weitergeben. Das gilt nicht nur in der Metallindustrie. Auch Bäckereien machen sich Sorgen.

Peter Hemmerle, Bäckerei Hemmerle:

»Die Bäckerbranche wird es sehr, sehr schwer haben. Und natürlich, es wird Betriebe geben, die vorher schon Probleme hatten, weil eben Kunden abwandern, immer mehr in den Discount-Bereich. Die Menschen halten ihr Geld zusammen, verständlicherweise, weil jeder nur ein gewisses Budget zur Verfügung hat. Und dann zählt vielleicht irgendwann nicht mehr die gute Qualität der Bäcker, sondern der Preis ist entscheidend. Und deswegen mache ich mir schon Sorgen.«

Wirtschaft und Politik warnen bereits vor einer Pleitewelle. Fast jedes zehnte Unternehmen habe die Produktion schon gedrosselt oder sogar unterbrochen, so eine aktuelle Studie des Industrieverbandes BDI. Fast jede vierte Firma denke darüber nach oder sei bereits dabei, einen Teil ihres Geschäfts ins Ausland zu verlagern.

Die Regierung schnürte Anfang September bereits das dritte Entlastungspaket seit Beginn des Krieges in Osteuropa. Unternehmen fühlen sich dabei im Stich gelassen.

Tobias Linser, Bögra Technologie GmbH:

»Für uns als klassischer Mittelständler kommt von diesem Hilfspaket im Grunde genommen nichts bei uns an. Wir fühlen uns also an der Stelle auch ein Stück weit nicht gesehen und gehört, muss man ganz ehrlich sagen und hoffen darauf, dass es zu einer, wie bei unseren europäischen Nachbarn auch, einer Gas- beziehungsweise Energiepreisdeckelung kommen wird. Denn nur das kann zu einer Gleichbehandlung führen und auch zu einer Planungssicherheit, die uns als Mittelständler dazu bewegen würde, weiterhin hier an dem Standort zu produzieren.«

Immer lauter fordern Betriebe und Verbände Unterstützung von der Politik. Am Donnerstag kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag schließlich zusätzliche Maßnahmen an.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister:

»Bis wir die Preise runterbekommen haben - und das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir die Preise runterbekommen haben - werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die Kleinen und die KMUs unter diesen Rettungsschirm runterfallen können."

Das bereits bestehende Energiekostendämpfungsprogramm für besonders betroffene Branchen wird demnach auch für kleinere und mittlere Unternehmen geöffnet. Doch was der Wirtschaftsminister bei der Verkündung betonte, wissen auch die Bäckereien und Metallbetriebe in Deutschland: Ewig lang wird die Politik steigende Energiepreise nicht subventionieren können. Damit die Unternehmen aufatmen können, müssen die Preise wieder sinken – und zwar dauerhaft.