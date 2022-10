Die griechische Regierung hat Deutschland und Österreich den Bau einer direkten Stromverbindung vorgeschlagen. Darüber könne grüner Strom von Griechenland nach Mitteleuropa geleitet werden, sagte Energieminister Kostas Skrekas am Donnerstag. »Es ist keine leichte Aufgabe, aber es gibt einen großen Bedarf an grüner Energie etwa in Süddeutschland, die Griechenland liefern kann.«