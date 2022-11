»Dass vor allem die Mittelständler in strukturschwachen Regionen zum Stellenabbau gezwungen sind, ist in Zeiten des Fachkräftemangels besonders bedenklich«, sagte Ortolf der Mitteilung zufolge. »Im Gastgewerbe hat sich während der Pandemie gezeigt, dass sich entlassene Mitarbeiter nach der Krise nicht einfach ersetzen lassen. Der Mittelstand befindet sich kostenseitig in einem Dilemma.«