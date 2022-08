Außerdem befürchte die Branche nach dem Auslaufen des Tankrabatts in wenigen Tagen Dieselpreise, die dauerhaft oberhalb von zwei Euro pro Liter liegen, so die Zeitung weiter. Auch das 9-Euro-Ticket sei für die Branche problematisch gewesen, so BDO-Chefin Leonard, weil im Aktionszeitraum Preiserhöhungen nicht möglich gewesen seien. Auch beklagen die Busunternehmer Fahrgastverluste bei Fern- und Reisebussen.