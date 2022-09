Viele mittelständische Unternehmen seien noch immer dabei, die Auswirkungen der Coronakrise zu verarbeiten, und seinem nun mit einem Energiepreiskostenschub konfrontiert, der für viele existenzgefährdend sei, sagte Jerger: »Das Geschäftsmodell Deutschland steht zur Disposition, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Existenzfähigkeit ist in einem bislang nicht bekannten Maße gefährdet.«

Deckel nach dem Vorbild Spaniens und Portugals

Nach Worten der Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt sollen bis Ende der Woche wichtige Weichen bei diesen Themen gestellt werden. Es sei klar, »dass wir bis Ende dieser Woche eine Lösung haben werden, was die Frage der Gasumlage angeht, und was die Frage angeht: Was haben wir stattdessen? Gibt es einen Deckel? Und woher kommt das Geld?« Das sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend in der ARD-Talksendung »Maischberger«.