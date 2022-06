Die gegen die russische Invasion kämpfende Ukraine hat den Export von Atomstrom nach Deutschland zur Gewährleistung der Energiesicherheit angeboten.

»Im Bereich der Dekarbonisierung bewegt sich die Ukraine in einer anderen Logik als Deutschland«, schreibt der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Gastbeitrag für die »Wirtschaftswoche«. Daher würden über 50 Prozent des ukrainischen Stroms in Atomkraftwerken erzeugt. »Damit kann die Ukraine, die seit dem 16. März ihr Energienetz mit dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber synchronisiert hat, zum Outsourcer von Strom für Deutschland werden«, schreibt Haluschtschenko. Es entstehe »eine Art Versicherungspolster in Zeiten witterungsbedingt rückläufiger Erzeugung aus Solar- und Windkraftanlagen«.