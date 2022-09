Gaspreisbremse Union will milliardenschweres Hilfspaket unterstützen

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die die Kommission leitet, sagte im ZDF »heute journal up:date«: »Die Ausgestaltung wird jetzt herausfordernd, aber wir werden sicherlich sehr, sehr schnell, innerhalb von Tagen, Wochen, durchaus schon Vorschläge auf den Tisch legen«. Man müsse sich klarmachen, »dass sich die Gaspreise verfünf-, versechs-, versiebenfachen, mit denen die Haushalte konfrontiert sind« so Grimm. Es gehe bei dem Hilfspaket nicht darum, »das Volk politisch ruhig zu halten«, sondern um eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Denn es sei abzusehen, dass die Energiekrise nicht so schnell vorbei sein werde. CDU-Chef Friedrich März mahnte in der Talkrunde von Mybritt Illner besondere Sorgfalt an, denn »ab heute wissen die Märkte, dass man in Deutschland 200 Milliarden euro verdienen kann«.