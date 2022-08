Seit 200 Jahren fließt hier das Aluminium und wird in Formen gegossen. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest vorübergehend. Der Grund dafür ist die aktuelle Energiekrise.

Gerd Röder, Geschäftsführer Aluminiumgießerei: »Man muss wissen, dass eine Gießerei hochzufahren, das Aufheizen des Ofens, sehr energieintensiv ist. Wenn sie läuft, können wir den Energieverbrauch auf einem guten Level halten. Aber sie immer abends auszuschalten, über Nacht abzukühlen, morgens anzuheizen ist irre teuer.«

Röders Gasrechnung hat sich seit dem vergangenen Jahr auf 12,3 Millionen Euro verdoppelt. Nun stellt er die Produktion um: drei Wochen arbeiten seine Kollegen in 24-Stunden-Schichten mit entsprechenden Zulagen, anschließend schaltet er die Gießerei eine Woche ab. Auf diese Weise will er die Produktion aufrechterhalten und gleichzeitig seine Gasrechnung senken. Das Werk stellt mehr als 1.000 Teile her, vor allem für Kunden aus der Automobilindustrie wie Volkswagen und Continental, aber auch für Flugzeughersteller und Medizintechnikfirmen. Mit ihnen muss Roeders nun neu verhandeln.

Gerd Röder, Geschäftsführer Aluminiumgießerei: »Auch unsere Kunden sind nicht daran interessiert, dass wir pleitegehen. Insofern gehen wir auf unsere Kunden zu, sprechen mit ihnen und legen unsere Preise regelrecht offen und sagen: ihr müsst jetzt mehr bezahlen. Weil: es hat keinen Sinn, Teile zu liefern, wo man Geld drauflegt und keins verdient.«

Aluminium ist neben Stahl und Glas unverzichtbar für die Produktion von Autos. Und dabei ist die Gießerei noch stärker auf Erdgas angewiesen als die Autohersteller selbst. Was tun? Gemeinsam mit anderen Aluminiumherstellern und einer Universität will Roeders einen Schmelzofen entwickeln, der ausschließlich mit Wasserstoff läuft.

»Wir wollen - und das haben wir auch beschleunigt – in diesem Jahr eine Mischung fahren aus Gas und 30- bis 40 Prozent Wasserstoff. Aber wir wollen auch in diesem Jahr schon Versuche fahren, einen Ofen komplett mit Wasserstoff zu betreiben. Trotzdem stehen wir am Anfang einer Entwicklung.«

Die Technologie muss skaliert und ein Wasserstofftankstellennetz eingerichtet werden. Und so dauert es wahrscheinlich noch mehrere Jahre, bevor der neue Ofen in Betrieb gehen könnte. Für diesen Winter heißt es erstmal: Gas sparen und warm anziehen.