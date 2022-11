»Ich würde sagen, es herrscht schon eine gewisse Goldgräberstimmung in diesen Staaten. Also insbesondere in Katar, in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.« SPIEGEL-Wirtschaftsredakteur Claus Hecking hat kürzlich in der Golfregion recherchiert. In der neuen Episode von SPIEGEL Daily erzählt er, wie die Golfstaaten jetzt auf die wachsende Energie-Nachfrage aus Europa reagieren und welche Bedingungen sie an Handelsbeziehungen mit Deutschland stellen.

Klar ist, um Gas und Öl aus Russland zu kompensieren, braucht Deutschland neue strategische Partner. Dabei spielen die Golfstaaten eine Schlüsselrolle. Ihre Energievorkommen sind schier unendlich. Doch wie viel Handel verträgt sich mit den autokratischen Regimen? Hecking sagt: »Man sollte sich da keine Illusionen machen, das sind keine westlichen Demokratien, sie sind davon weit entfernt«.

Hören Sie in dieser Folge außerdem: Was unschätzbarer Reichtum und Zukunftsoptimismus in der Region auslösen und warum die Golfstaaten auf langfristige Handelsbeziehungen aus sind.

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .