Energiemesse in Abu Dhabi Die Ölindustrie feiert sich selbst – und will groß investieren

Trotz Klimakatastrophe, Inflation und Pandemie ist vom Ende des Ölzeitalters keine Spur. Die Chefs der Multis zeigen sich beim Branchentreff in Abu Dhabi selbstbewusster denn je – und kündigen Investitionen in Billionenhöhe an.

Aus Abu Dhabi berichtet Claus Hecking