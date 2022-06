Nouripour betonte: »Wir können in dieser Krise nicht Gelder ausgeben, ohne die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen mitzudenken. Sonst werden wir in Zukunft sehr viel mehr ausgeben müssen.« Es müssten stattdessen Anreize geschaffen werden, von fossilen auf erneuerbare Energien und auf Energieeffizienz umzusteuern. Wie man die Menschen beim Umstieg unterstützen könne, müsse man in der Koalition besprechen.