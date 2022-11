Die Regierung will mit unterschiedlichen Ansätzen auf die steigenden Strompreise einwirken. Ein Streckbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke allerdings hat nach Angaben der Bundesregierung darauf nur einen geringen Effekt. Dies geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion hervor.

Wie wirken Atomkraftwerke auf die Preise?

Die Strompreise sind laut Wirtschaftsministerium durch die angespannte Lage auf dem Gasmarkt in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, obwohl die Atomkraftwerke derzeit noch liefen. »Ursache ist, dass derzeit fast durchgängig Gaskraftwerke den Strompreis an der Börse setzen«, heißt es in dem Schreiben aus Habecks Ministerium. Die Antwort auf die hohen Strompreise liege nicht im Betrieb von Atomkraftwerken, sondern in der Strompreisbremse.