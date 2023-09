Führende Ökonomen fordern nicht nur eine Verlängerung der Energierpreisbremse, sondern eine dauerhafte Reduzierung der Energiepreise. »Der entschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien ist richtig, reicht aber nicht. Deutschland sollte sich breiter aufstellen. Dazu gehören der Wiedereinstieg in die Kernkraft, die Erforschung neuer Energien wie etwa die Fusionsenergie und die heimische Schiefergasförderung«, schreibt der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, in der kommenden Ausgabe der Zeitung »Welt am Sonntag«.