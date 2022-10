In Verträgen zwischen Zulieferern und ihren Kunden sind zwar oft Klauseln enthalten, die die Preise an die Kosten für Rohstoffe anpassen. Energiekosten werden aber nur sehr selten berücksichtigt. Christian Hennerkes, Chef des Herstellers von Wärmeschutz für Batterien, Von Roll, hat es in einigen Fällen geschafft, solche Klauseln in die Verträge aufzunehmen. »Die Autobauer waren in der Vergangenheit nicht bereit dazu, aber sie sind es jetzt, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit«, sagte Hennerkes. »Es ist nicht in ihrem Interesse, dass das Zuliefernetzwerk kollabiert.«