Energienotlage nicht erst im Herbst

Kein Wunder also, dass in der deutschen Wirtschaft intensiv diskutiert wird, an welchen Stellen sich noch weitere Einsparungen realisieren lassen: um einen großen Teil der Produktion zu retten. Und um die Krise einigermaßen zu überstehen. Das gilt auch für die ganz großen Unternehmen. Der Konsumgüter-Hersteller Henkel machte zu Beginn des Monats den Anfang mit der Ankündigung, die Temperatur in den Büros der Verwaltung deutlich zu senken und bot seinen Mitarbeitern als Ausweichmöglichkeit den Weg ins Homeoffice an.

Am Flughafen Frankfurt am Main setzt man zunächst auf zahlreiche kurzfristig machbare Maßnahmen, um zusätzlich Energie einzusparen. Viele Schritte seien schon umgesetzt, sagte ein Konzernsprecher dem SPIEGEL. So sei zum Beispiel die Umluftzufuhr reduziert worden, sodass weniger warme Luft in die Terminals gelange. So werde der Aufwand für die Klimatisierung gesenkt. »Richtung Winter werden sich die Maßnahmen auch darauf richten, weniger Heizenergie aufzuwenden, indem wir die Raumtemperatur in den Terminals und Büros reduzieren, soweit es die Mindestvorgaben aus der geltenden Arbeitsstättenrichtlinie erlauben«, erklärte der Sprecher. Ziel sei eine Energieeinsparung um rund 15 Prozent.