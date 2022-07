Energiesparen Hauseigentümer dämpfen Hoffnung auf schnelle Maßnahmen

Der Aufruf des Deutschen Mieterbunds geht in die gleiche Richtung. Energiesparen sei Gebot der Stunde, heißt es dort. »Mieterinnen und Mieter sollten motiviert aber nicht verpflichtet werden, die Mindesttemperatur in ihren Wohnungen zu unterschreiten«, erklärte der Verband. »Sowohl die Folgen für die Mieter als auch die Auswirkungen auf den Zustand des Gebäudes bleiben dabei unabwägbar.«

Die Aufgabe, Energie zu sparen, betreffe alle: Eigentümer, Mieter und Industrie. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass zu kalte Wohnungen oder einfrierende Leitungen im Winter zu erheblichen Schäden am Haus und an der Gesundheit der Bewohner führen können. »Berücksichtigen muss man daher in jedem Fall auch die haftungsrechtlichen Fragen für etwaige Schäden an den Gebäuden und an der Gesundheit ihrer Bewohner durch zu kalte Wohnungen im Winter.«