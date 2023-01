Wie auch in Wilhelmshaven gibt es von Umweltschützern viel Kritik an dem Projekt. »Die beschleunigten Verfahren gehen zulasten der Sorgfalt und der Umwelt«, erklärte der WWF. In Lubmin entstehe »erheblicher zusätzlicher Schiffsverkehr«, der die Meeresumwelt massiv beeinträchtige. »Die Energiekrise ist temporär, der Schaden an der Meeresumwelt dagegen dauerhaft.«

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will sowohl in Wilhelmshaven als auch in Lubmin gerichtlich gegen die LNG-Anlagen vorgehen und bemängelt Fehler in den Zulassungsverfahren. Die Umweltorganisationen kritisieren generell den massiven Ausbau der Infrastruktur für einen fossilen Energieträger wie Erdgas als überdimensioniert und konträr zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.