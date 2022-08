Möglicher Schub für Energiewende Flugsicherung macht Platz für mehr Windkrafträder

Bau von Windrädern auch im Schutzbereich nicht ausgeschlossen

Bisher gilt laut Flugsicherung rund um die Funknavigationsanlagen in der Regel ein Schutzbereich mit einem Radius von 15 Kilometern. So soll die Gefahr minimiert werden, dass die Funksignale gestört werden. Im April startete eine Prüfung, ob der Radius auf sieben Kilometer verkleinert werden kann, um so Platz für neue Windräder zu schaffen. Für einige Orte sei das bereits bestätigt worden und die Flugsicherung erwarte, »dass in vielen weiteren Fällen die Verkleinerung erfolgen kann und somit eines der Hemmnisse für die Planung von Windenergieanlagen entfällt«, teilten die Ministerien mit.