Immer mehr Einfamilienhäuser haben eine Solaranlage, eine Wärmepumpe, eine Wall-Box für das E-Auto – und manchmal sogar alles miteinander vernetzt. Dann wird die Wärmepumpe mit Solarstrom betrieben, wenn die Sonne gerade scheint. In sonnenarmen Zeiten kauft das System Strom aus dem Netz zu, wenn diese am günstigsten ist – also etwa nachts oder wenn viel Wind weht. Jedes Haus kann so zum kleinen Energieversorger werden.