Bei der anstehenden Nationalen Maritimen Konferenz Ende kommender Woche in Bremen wollen die Länder vom Bund eine Unterstützung in Höhe von 400 Millionen Euro verlangen. Hintergrund ist, dass die Häfen zu »Energiehubs«, also Drehkreuzen für Flüssiggas, Wasserstoff und den Betrieb von Offshore-Windanlagen, sowie Anlaufstelle für das Militär werden sollen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das in einer Hafenstrategie verankern.