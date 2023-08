Der Präsident des Münchner Ifo-Institutes, Clemens Fuest, warnt vor der Einführung eines subventionierten Strompreises für die Industrie. »Ein Industriestrompreis ist nicht das richtige Instrument«, sagte Fuest der Düsseldorfer Zeitung »Rheinische Post«. »Es ist zweifelhaft, ob Strom in Zukunft wieder billiger ist in Deutschland, und selbst, wenn das so ist, rechtfertigt das keinen subventionierten Strompreis für die Zwischenzeit«, fügte er hinzu.