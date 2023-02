Streit über Stromtrassen Warum der Netzausbau so langsam vorankommt

2045 will Deutschland klimaneutral sein. Dafür braucht es mehr regenerative Energie, zum Beispiel Windkraft. Kurioserweise stehen Windräder teilweise still, obwohl der Wind weht. Warum ist das so und was haben die Stromnetze damit zu tun?