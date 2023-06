In Deutschland nutzen gut 14 Prozent der rund 41 Millionen Wohnungen Fernwärme zum Heizen und zur Warmwassergewinnung. Fernwärme versorgt ein Gebäude mit Wärme, ohne eine eigene Heizanlage zu besitzen.

Doch wie funktioniert das eigentlich? Die Fernwärme ist oft ein Nebenprodukt, das bei der Stromerzeugung in Kraftwerken, aber auch zum Beispiel in Müllverbrennungsanlage als so genannte Abwärme automatisch anfällt. Diese Abwärme wird aufgefangen und erhitzt Wasser, das über isolierte Rohrleitungen vom Kraftwerk aus in die Wohnhäuser und Wohnungen gelangt. Der Name ist somit Programm: Die Wärme wird über eine gewisse Entfernung hinweg transportiert. Für die Nutzung im Wohnhaus ist eine sogenannte Wärmeübergabestation nötig. Die Funktion der Vorrichtung steckt im Namen: Sie soll die Fernwärme aus dem Rohrleitungssystem ans Hausnetz übertragen und steuert, wie viel Warmwasser aufbereitet wird. Die Investitionskosten sind gering, das Haus braucht keinen eigenen Heizkessel und keinen Raum zur Lagerung von Brennstoffen mehr.

Klingt einfach und gut, aber gibt es auch einen Haken bei der Sache? Durchaus. Es gibt nur einen Anschluss an nur ein bestimmtes lokales Fernwärmenetz. Ein Wechsel des Wärmelieferanten ist nicht möglich und man muss sich oft für viele Jahre an einen Anbieter binden. Planung und Betrieb des Netzes liegen in der Hand eines Unternehmens, deshalb ist jedes Fernwärmeunternehmen ein lokaler Monopolist. Rechnen tut sich Fernwärme dann, wenn möglichst viele Nutzer an das Fernwärmenetz angeschlossen sind, zum Beispiel in Großstädten oder auch bei größeren Neubaugebieten.

Und wie nachhaltig ist das Ganze? Sofern Fernwärme vor allem als Nebenprodukt aus der Stromgewinnung oder Abfallverbrennung hervorgeht, ist sie unter diesem Aspekt, eine äußerst nachhaltige Energieform. Allerdings: Noch wird der Großteil der Fernwärme durch die Verbrennung von Kohle oder Gas gewonnen, sodass die so produzierte Wärme aufgrund der hohen Emissionen nicht besonders nachhaltig ist. Unter Klimagesichtspunkten optimal ist ein Betrieb mit erneuerbarer Energie, beispielsweise Geothermie.