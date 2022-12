Energiewirtschaft in Deutschland CO₂-Ziel verfehlt, Ausbau der Erneuerbaren stockt

Hinter der Entwicklung stehen der fortschreitende Atomausstieg sowie der kriegsbedingte Ausfall russischer Gaslieferungen: Die letzten drei Kernkraftwerke werden in diesem Jahr noch sechs Prozent der Stromerzeugung in Deutschland ausmachen, prognostiziert der BDEW, im Vorjahr waren es mit sechs Atommeilern noch knapp zwölf Prozent. Und von Gaskraftwerken werden in diesem Jahr noch 13,5 Prozent der Stromerzeugung stammen; 2021 waren es noch 15,4 Prozent.

Eine Folge dieser Verschiebungen: Die CO 2 -Emissionen der Energiewirtschaft steigen gegen den langjährigen Trend. Im Vergleich zum Referenzjahr 1990 bedeuten 260 Millionen Tonnen CO 2 zwar 44 Prozent niedrigere Emissionen – das Ziel für die Energiewirtschaft lag für dieses Jahr aber bei 45 Prozent oder 257 Millionen Tonnen CO 2 . »Diese Entwicklung ist für das Klima natürlich ein Rückschritt«, sagte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW. »Wir müssen deshalb alles tun, um so schnell wie möglich wieder in die Spur zu kommen.«