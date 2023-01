Haushaltsgeräte sollen möglichst stillstehen, Akkus zu einem anderen Zeitpunkt geladen werden: Der Stromnetzbetreiber TransnetBW hat die Menschen in Baden-Württemberg für die Zeit von 17 bis 19 Uhr am Sonntag zum Stromsparen aufgerufen, um einen Engpass zu vermeiden. Das bedeute aber nicht, dass Stromabschaltungen zu befürchten seien, betonte das Unternehmen in einer Mitteilung.