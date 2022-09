Auch die Steuer- und Abgabenbefreiung für eine konzertierte Aktion sei nicht sinnvoll, so Fuest, der Staat solle die Lohnsetzung den Tarifpartnern überlassen. Die Bundesregierung will Zusatzzahlungen der Unternehmen an ihre Angestellten, mit der die steigenden Preise ausgeglichen werden sollen, bis zu einem Betrag von 3000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben befreien.

»Bei Abschöpfung von Zufallsgewinnen nicht über das Ziel hinausschießen«

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm lobte das Entlastungspaket. Zuschüsse bekämen »im wesentlichen Menschen, die die Härten besonders weniger selbst abfedern können«, sagte sie der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Die Maßnahmen am Strommarkt und zur Abfederung der besonderen Belastungen der Gaskunden bleiben nach Ansicht der Volkswirtin aber »noch unkonkret«. Bei der Abschöpfung von Zufallsgewinnen dürfe man nicht über das Ziel hinausschießen, um Investitionen nicht unattraktiv zu machen. »Diese Investitionen brauchen wir dringend, um die Energiekrise mittelfristig zu überwinden.«