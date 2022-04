Der Aufsichtsratsvorsitzende des Energieversorgers Eon, Karl-Ludwig Kley, fordert bei der Gasversorgung Vorfahrt für die Industrie. Die Politik solle »sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob sie die Reihenfolge nicht umdreht und erst bei Privaten abschaltet und dann bei der Industrie«, sagte Kley in einem Interview mit dem manager magazin.

Als Begründung führte der 70-jährige Manager an, dass die gesamte Volkswirtschaft und damit auch die Einkommen der Menschen daran hingen, »dass die Industrie arbeitsfähig bleibt«.

Russisches Gas: Nach Lieferstopps in EU-Länder – das kommt jetzt auf Deutschland zu

Der einflussreiche Aufsichtsrat führt auch das Kontrollgremium der Lufthansa an. Im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin sprach er sich entschieden gegen Veränderungen des exportgetriebenen Geschäftsmodells Deutschlands aus. »Autarkie für Deutschland ist unrealistisch. Wir brauchen Handel mit China, und wir werden Handel mit China haben.«

Gleichzeitig warnte Kley vor überzogenen Erwartungen nach der Devise Wandel durch Handel. »Unsere Handelsaktivitäten sollten wir nicht moralisch aufladen.« Man solle nicht »so naiv sein zu glauben, dass andere Länder unsere Wertvorstellungen so einfach übernehmen«. Klar sei aber, dass deutsche Unternehmen auch im Ausland »unsere ethischen Wertvorstellungen« einhalten müssten.

Nord Stream 2: »Wir waren alle zu naiv«

Das Pipelineprojekt Nord Stream 2, an dem ursprünglich auch der Energieversorger Eon beteiligt war, sieht Kley inzwischen als Fehler an. »Wir alle waren zu naiv. Und es war ja auch bequem, naiv zu sein.« Es sei richtig, dass Nord Stream 2 nun nicht kommen werde. Man werde aber noch sehr lange Gas in Deutschland brauchen, trotz des Ausbaus regenerativer Energien.