Der Energiekonzern E.on hat sich zurückhaltend zur Frage eines Weiterbetriebs seines Atomkraftwerks Isar 2 in Niederbayern geäußert, gleichzeitig aber Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die Bundesregierung habe sich zu Beginn des Ukrainekrieges klar gegen eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken in Deutschland ausgesprochen, sagte E.on-Finanzvorstand Mark Spieker am Mittwoch in Essen. »Damit hat sie eine politische Abwägungsentscheidung getroffen, auf diese Option nicht zurückgreifen zu wollen. Diese Entscheidung respektieren wir.«