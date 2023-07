Dieser Effekt – höhere Steuereinnahmen bei einem Rückgang der steuerpflichtigen Schenkungen – ist auf Steuerbegünstigungen bei übertragenen Betriebsvermögen zurückzuführen, die 2021 letztmals möglich waren und im vergangenen Jahr weggefallen sind. Das verschenkte Betriebsvermögen halbierte sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr (minus 53,7 Prozent) und sank auf 12,4 Milliarden Euro, nachdem es sich im Vorjahr mehr als verdoppelt hatte. Dadurch rangierte bei den Schenkungen im Jahr 2022 das verschenkte Grundvermögen mit 14,9 Milliarden Euro (plus 5,2 Prozent zum Vorjahr) an erster Stelle, gefolgt von dem verschenkten übrigen Vermögen mit 13,6 Milliarden Euro (plus 6,4 Prozent zum Vorjahr).