In einer bloßen Abschaffung der Ausnahmen für Betriebsvermögen bei fortbestehender Staffelung sieht Fuest die Gefahr großen wirtschaftlichen Schadens. »Deshalb wäre die Umstellung auf eine Flat Tax richtig«, sagte er. Bei der Höhe des Einheitssatzes wollte sich der Ifo-Präsident aber nicht festlegen. »Man sollte einen so niedrigen Steuersatz wählen, dass die Unternehmenserben die Belastung tragen können«, sagte er der Zeitung. Außerdem solle es unbürokratische Regelungen für eine »fair verzinste Stundung« geben. Alternativ könne die Beteiligung des Staates an den künftigen Erträgen des vererbten Vermögens geprüft werden.