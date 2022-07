Deutlicher Anstieg bei erneuerbaren Energien Jede zweite Kilowattstunde ist grün

Darüber hinaus habe sich aber auch der steigende Zubau an neuen Fotovoltaikanlagen bemerkbar gemacht: In den Monaten Mai und Juni wurden laut Umweltbundesamt jeweils neue Höchststände bei der Stromerzeugung durch Fotovoltaik registriert. In beiden Monaten wurde demnach aus Fotovoltaikanlagen in etwa so viel Strom ins öffentliche Netz eingespeist wie aus allen Erdgas- und Steinkohlekraftwerken zusammen. Im gesamten ersten Halbjahr erzeugten sie 33 Terawattstunden oder rund ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum.