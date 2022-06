Auch die G7-Staaten betonten auf Schloss Elmau in Bayern, gemeinsam mit ihren Partnerländern Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika verstärkt an Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise zu arbeiten. Ziel sei es, »einen sauberen und gerechten Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiesicherheit zu gewährleisten«, heißt es in einer beim Gipfel veröffentlichten Erklärung. Gemeinsam würden Optionen zu einem »schnellen Ausbau sauberer und erneuerbarer Energiequellen sowie der Energieeffizienz« geprüft.