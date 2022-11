Die »Neptune« sieht auf dem ersten Blick aus wie ein normales Tankschiff. Tatsächlich ist sie aber der erste schwimmende LNG-Terminal an einem deutschen Hafen.

Das Spezialschiff aus Wales soll der Speicherung und der so genannten Regasifizierung von Flüssiggas dienen und hat am Mittwoch in Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen angelegt. Am Mukran-Hafen soll das so genannte FSRU Schiff aber nur einen Zwischenstopp einlegen. Anschließend soll die »Neptune« zum Ostsee-Industriehafen Lubmin überführt werden, wo es von Tankschiffen angeliefertes Flüssiggas wieder in den gasförmigen Zustand umwandelt. Der Energiekonzern Deutsche ReGas speist das Gas dann in einer noch zu verlegenden Pipeline in das Fernleitungsnetz ein.

Auch an der Nordseeküste entstehen derzeit zwei schwimmende LNG-Terminals - in Wilhelmshaven an der Nordsee und in Brunsbüttel an der Elbemündung. Sie sollen zum Jahreswechsel in Betrieb gehen. Bis zum nächsten Winter sollen außerdem zwei weitere Terminals fertiggestellt werden. Über diese insgesamt fünf Terminals kann Schätzungen zufolge etwa ein Drittel des gesamten deutschen Gas-Bedarfs importiert werden.

Die Kosten für die Anschaffung der LNG-Terminals sind Berichten zufolge mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Die Erhöhung auf knapp 6,6 Milliarden Euro sei »aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Situation notwendig«, hieß es vom Bundeswirtschaftsministerium. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat gerade erst zusätzliches Geld für die Terminals bewilligt.