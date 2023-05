Die EVG hatte am Dienstagabend das jüngste Angebot der Bahn als »unzureichend« abgelehnt. Sie erwarte nun ein Angebot »auf Grundlage unserer Forderungen«, hieß es in einem Schreiben der Verhandlungsführer an die Bahn. Seiler schloss es jedoch aus, ein weiteres Angebot vorzulegen.

Unter diesen Voraussetzungen sei ein Streik »unausweichlich«, sagte Ingenschay. Natürlich könne ein Arbeitsausstand noch abgewendet werden, sollte die Bahn an den Verhandlungstisch zurückkehren. Danach sehe es momentan aber nicht aus.