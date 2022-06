Beide Seiten müssen den Kompromiss noch formell bestätigen. Dann haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht zu übertragen.

80-Prozent-Ziel ehrgeizig

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bezeichnete das Ziel, dass 80 Prozent der Beschäftigten Tariflöhne erhalten, als ehrgeizigen Plan. »Aber wir haben Instrumente, die das möglich machen – etwa ein Tariftreuegesetz des Bundes, damit öffentliche Aufträge an Unternehmen gehen, die Tariflohn zahlen«, sagte der SPD-Politiker am Rande eines OECD-Treffens in Paris. »Gerade der Wert der Arbeit muss in ganz Europa eine Bedeutung haben: Wer arbeitet, muss vernünftig davon leben können – das gilt in Stockholm und Lissabon genauso wie in Berlin und Bukarest.«