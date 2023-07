Die herkömmliche Stahlproduktion mit Kohle wird für die Unternehmen immer teurer, da der Preis für CO 2 -Emissionsrechte in Europa steigt – und die Konzerne immer weniger Zertifikate kostenlos zugeteilt bekommen.

Vizekanzler Habeck will den Förderbescheid des Bundes nun persönlich in Duisburg überreichen. Gerade ist er zu einem Besuch in Indien; nach seiner Rückkehr am Wochenende will er zu Thyssenkrupp kommen.

Für die Stahlsparte des Ruhrkonzerns mit etwa 26.000 Beschäftigten bleiben dennoch Fragen offen. Auch wenn die Förderung der ersten Direktreduktionsanlage nun gesichert scheint: Bislang betreibt der Konzern vier Hochöfen in Duisburg. In Fachkreisen und der Politik wird darüber diskutiert, weitere Direktreduktionsanlagen eher in Weltregionen mit niedrigeren Energiekosten aufzubauen – der »grüne« Stahl oder dessen Vorprodukte könnten dann zur Weiterverarbeitung nach Deutschland transportiert werden.