Polen will am beschlossenen Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor in der Europäischen Union rütteln – und hat angekündigt, dafür nun vor Gericht zu klagen. Die Regierung werde in den kommenden Tagen Rechtsmittel gegen die Vorschriften vor dem obersten EU-Gericht einreichen, sagte Klimaministerin Anna Moskwa. Polen sei mit diesem Teil und anderen Bereichen des EU-Klimaschutzprogramms »Fit for 55« nicht einverstanden.