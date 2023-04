Laut Gesetz muss die Brüsseler Behörde die Deckungssumme regelmäßig überprüfen – und könnte eine Erhöhung praktisch im Alleingang mit einem sogenannten delegierten Rechtsakt beschließen. Europaparlament und Rat der Mitgliedsländer müssten aktiv intervenieren, um eine von der Kommission auf den Weg gebrachte Erhöhung der Deckungssumme zu verhindern.

In anderen Staaten, etwa in den USA, haben die jüngsten Bankenturbulenzen ähnliche Debatten ausgelöst. In den USA, wo die Einlagensicherung mit 250.000 Dollar ohnehin schon mehr als doppelt so hoch ist wie in der EU, hat Präsident Joe Biden kürzlich eine Erhöhung in Aussicht gestellt. Sollten weitere Banken in den USA in Schwierigkeiten geraten, wäre man in der Lage, »Einlagen über 250.000 Dollar zu garantieren«, sagte Biden.