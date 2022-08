EU-Notfallplan So will Europa ab heute Gas sparen (oder auch nicht)

Deutschland ist besonders vom russischen Gas abhängig und will laut Angaben des Wirtschaftsministeriums sogar mehr als die vereinbarten 15 Prozent schaffen. Um Gas zu sparen, produziert seit Ende Juli ein zuletzt in Reserve gehaltenes Steinkohle-Kraftwerk wieder Strom. Weitere sollen folgen, ebenso Braunkohlekraftwerke. Eine Kampagne soll die Menschen zum Energiesparen motivieren. Geplant sind zudem etwa Einsparungen in öffentlichen Gebäuden, in denen nur sporadisch genutzte Bereiche wie Flure oder Foyers nicht mehr geheizt werden sollen. Für Erdgasheizungen in Wohngebäuden soll eine verpflichtende Überprüfung kommen. Für Unternehmen soll die Möglichkeit, ungenutzte Gasmengen in Auktionen zu verkaufen, Anreize zum Energiesparen bieten.