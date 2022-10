So etwas kommt nicht gut an im Volk – und so plädierte das Parlament im Mai dafür, die Praxis zu beenden. Künftig sollten die Kosten, wie in Wirtschaft und Verwaltung üblich, belegt und überprüft werden. Bleibt Geld übrig, sollen es die Abgeordneten zurückzahlen. Für den Beschluss stimmten vor allem Grüne, Sozialdemokraten und Linke. Die konservative EVP und viele Liberale waren dagegen.

Ein sehr spezielles Verständnis von Demokratie

In Brüssel indes ist es nicht ungewöhnlich, dass Mehrheitsentscheidungen eines Gesetzgebungsorgans durch geschickt zusammengestellte Fachgremien ausgekontert werden. Und so könnte es auch diesmal laufen, fürchten mehrere Haushaltskontrolleure des EU-Parlaments. Seit Wochen wird das Thema nämlich in einem Arbeitskreis des Parlaments-Präsidiums beraten, in das die Reformgegner viele ihrer Anhänger platzieren konnten. Das Gremium soll die abschließende Entscheidung vorbereiten – und könnte sich dabei über das Parlamentsvotum hinwegsetzen.