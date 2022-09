In der EU ist in diesem Sommer nach einer Studie so viel Solarstrom produziert worden wie nie zuvor. Laut einer Analyse der Denkfabrik Ember Climate gab es im Vergleich zu den Sommermonaten 2021 eine Steigerung um 22 Terawattstunden auf einen Gesamtwert von 99,4 Terawattstunden zwischen Mai und August. Um die gleiche Menge an Elektrizität mithilfe von Gas zu erzeugen, hätte die Gemeinschaft den Berechnungen zufolge Gas im Wert von 29 Milliarden Euro einkaufen müssen. Für die Berechnung wurden die täglichen Gaspreise in den untersuchten Monaten zugrunde gelegt.