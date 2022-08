Folge von EU-Sanktionen Bundesregierung rechnet mit Wirtschaftseinbruch in Russland

Was bringen die Strafmaßnahmen gegen Moskau? Die Bundesregierung hält die wegen des Kriegs in der Ukraine verhängten Sanktionen für wirksam und erwartet in Russland einen Wirtschaftseinbruch von bis zu 15 Prozent in diesem Jahr. Dies geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an den Linkenabgeordneten Sören Pellmann hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Pellmann zweifelt die Bewertung an.