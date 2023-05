Die Bundesregierung hätte sich nach Giegolds Worten noch schärfere Vorschriften gewünscht – »um zu sichern, dass diese Standards auch in Zukunft immer höher sind als das, was wir in anderen Teilen der Welt sehen«. Die neuen Regeln treten in Kraft, nachdem sich Europaparlament und Mitgliedsländer auf eine gemeinsame Fassung des Gesetzestextes geeinigt haben.