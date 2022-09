Der Europäische Emissionshandel ist das zentrale Instrument der Brüsseler Klimapolitik. In einem elektronischen Börsensystem bestimmen Makler den Preis, den ein Industriebetrieb oder ein Kraftwerksbetreiber zahlen muss, um eine Tonne CO₂ in die Atmosphäre auszustoßen. Und weil dieser Preis in den vergangenen zwei Jahren von rund 20 Euro auf fast 70 Euro gestiegen ist, setzen Industrie und Kraftwerke immer weniger Kohle ein. Bis zum Jahr 2050, so sieht es der Green Deal der EU-Kommission vor, soll auf dem Kontinent kein einziges Gramm Kohlenstoff mehr abgegeben werden.