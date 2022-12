EuGH-Entscheidung Niedrigerer Lohn für Leiharbeiter muss ausgeglichen werden

Leiharbeiter dürfen nur dann schlechter bezahlt werden als Stammbeschäftigte, wenn diese Ungleichbehandlung im Tarifvertrag in etwa ausgeglichen wird. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-311721). Hintergrund ist der Fall einer befristet beschäftigten Leiharbeitnehmerin aus Deutschland.