Seine Europa -Grafik ist auf Euro-Geldscheinen milliardenfach im Umlauf, doch der Schöpfer kann vorerst nicht auf eine nachträgliche Vergütung hoffen: Das Landgericht Frankfurt hat die Klage eines 88 Jahre alten Kartografen aus Österreich abgelehnt, der von der Europäischen Zentralbank (EZB) 5,5 Millionen Euro für die Nutzung seines Werks verlangt. Das am Mittwoch bekannt gewordene Urteil (Aktenzeichen: 2-06 O 52/21) ist nicht rechtskräftig, da noch Berufung eingelegt werden kann.

Das Gericht hielt die nach dem Urheberrecht erhobene Nachforderung von 2,5 Millionen Euro sofort und weiteren drei Millionen Euro für die kommenden 30 Jahre nicht für rechtmäßig. Die Bilddatei sei zwar bei der Gestaltung der Banknoten verwendet worden, weiche aber gleichzeitig so weit ab, dass ein selbstständiges neues Werk geschaffen worden sei, begründeten die Richter ihr Urteil. Unter anderem seien die Farbe verändert und bestimmte geografische Elemente nicht übernommen worden.

Der Österreicher übertrug gegen Zahlung von 2180 Euro die Nutzungsrechte an die österreichische Nationalbank. Später ging die Lizenz auf die EZB über, die die Europakarte auf die Rückseiten sämtlicher Euro-Banknoten drucken ließ.

Die Euro-Banknoten sind ab dem Jahresbeginn 2002 in der gesamten Eurozone in Umlauf gebracht worden. Da sich die Grafik des Klägers auf den Banknoten aller Werte, von 5 bis 500 Euro, findet, sind derzeit über 22 Milliarden Scheine damit in Umlauf (Angabe der EZB von 2019).