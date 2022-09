Unterdessen ist der Goldpreis stark gefallen und hat den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Marktbeobachter erklärten die Talfahrt kurz vor dem Wochenende mit einem starken Anstieg der Zinsen an den Kapitalmärkten, was festverzinsliche Papiere für Anleger attraktiver macht als Anlagen in Gold. Im Mittagshandel fiel der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls um rund 27 Dollar auf 1644 Dollar.

Auch der Ölpreis reagiert auf die Entwicklungen: Er ist unter die Marke von 80 Dollar pro Barrel gesunken. Händler erklärten, nach den Leitzinsanhebungen der US-Notenbank Fed und der britischen Zentralbank habe sich das Rezessionsrisiko erhöht. Die Fed hatte am Mittwoch den Leitzins um 0,75 Punkte erhöht, um die hohe Inflation in den USA zu bekämpfen. Eine Reihe weiterer Zentralbanken, etwa in Großbritannien und in Norwegen, zogen am Donnerstag nach. Durch die höheren Zinsen werden Kredite teurer.