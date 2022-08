Am Geldmarkt haben die Spekulationen auf eine sehr große Zinserhöhung nach den jüngsten Äußerungen von EZB-Währungshütern auf einem Notenbank-Symposium zu Wochenbeginn ungewöhnliche Ausmaße angenommen. An den Kursen am Montag lässt sich ablesen, dass Händler inzwischen 0,67 Prozentpunkte an Zinserhöhungen für die kommende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 8. September in den Kursen eingerechnet haben.